Mantova, medico annega per salvare il cane

07:37 - Un medico mantovano di 40 anni, Emiliano Sermidi, è morto annegato a Borghetto sul Mincio nel tentativo di salvare il suo cane che era finito in un canale. La tragedia si è consumata in presenza della compagna dell'uomo. Il medico non ha esitato a buttarsi in acqua per portare in salvo il suo cane ma è stato trascinato dalla corrente e non è più riemerso. La donna ha dato l'allarme e il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco.