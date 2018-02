Trapani, bastona un gatto e arriva una condanna record: 4 mesi di reclusione

Una bastonata al gatto gli è costata una condanna di 4 mesi di reclusione: è accaduto a Trapani ed è la pena più alta mai inflitta in Italia per un caso di maltrattamento di animale. L'uomo, un operatore marittimo di 62 anni, è stato denunciato dai vicini: si è difeso dicendo di avere solo sbattuto la scopa a terra per fare fuggire l'animale, ma il giudice non gli ha creduto. Non solo. Gli ha anche inflitto una condanna più alta di quanto aveva chiesto l'accusa, che si era limitata a proporre due mesi di reclusione.