Cassazione: "Il collare antiabbaio è maltrattamento", confermata la multa al padrone dei cani

I vari tipi di collare "anti-abbaio" - Anche online sono disponibili per poche decine di euro dei collari correttivi. Ne esistono tre categorie: quelli elettrici, quelli ad ultrasuoni e quelli alla citronella. I primi due sono già stati banditi in Paesi come la Svizzera, mentre il terzo tipo è quello più efficace e meno invasivo per l'animale.



La condanna - I giudici hanno ritenuto che il collare anti-abbaio integri il reato di maltrattamenti “in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale”. I cani erano infatti “muniti di collare anti-abbaio funzionante dal momento che all'avvicinarsi delle guardie gli stessi non avevano abbaiato”. Inoltre un testimone ha sostenuto che i due setter indossavano “permanentemente” quel collare.