Thailandia, tigre maltrattata perché ruggisca durante le foto con i turisti

"Le tigri vengono colpite con il bastone durante tutta la giornata, centinaia di volte, affinché possano ruggire per le foto con i turisti. E' tempo di cambiare le leggi", ha scritto Wiek. Il video, particolarmente eloquente, che mostra la tigre in catene e maltrattata, ha colpito molto gli utenti del web, i quali hanno commentato, condiviso e likato con fervore. I turisti si susseguono per fare le foto, ma quasi non si accorgono della situazione in cui si trova la tigre. E questo è solo uno dei casi in cui gli animali vengono drogati e maltrattati a scopo turistico.



La replica dello zoo - Un portavoce dello zoo ha fatto sapere che il "guardiano" delle tigri che compare nel video ora ha cambiato lavoro: "Il proprietario del Pattaya ama gli animali - ha detto il rappresentante della struttura - e non permetterà più al personale di ferirli".