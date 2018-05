Pisa, il padre va al lavoro e dimentica la figlia in auto: muore bimba di un anno

Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo nido, vicino a casa, e invece se l'è "dimenticata" in auto ed è andato a lavorare. Un "black out" di pochi attimi ha trasformato una giornata di routine in una tragedia per una famiglia di Pisa. E' morta così la piccola Giorgia, 1 anno da compiere a giorni, nell'auto del padre posteggiata sotto il sole per ore nel parcheggio davanti all'azienda di San Piero a Grado dove l'uomo lavora come ingegnere.