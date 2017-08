Milano,dimentica la figlia di un anno in auto: salvata dalla polizia

Una bimba di un anno, dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metropolitana di Bisceglie a Milano , è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un finestrino per tirarla fuori. La piccola è stata portata all'ospedale: non è in pericolo di vita ma ha subito un forte shock. La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, è andata al lavoro. La bambina è rimasta chiusa nella vettura per un'ora.

"Non riesco a spiegarmelo, ero convinta di averla portata all'asilo...". Così ha detto alla polizia la madre. La donna ha ammesso di non ricordare nulla, e di aver avuto una sorta di buco nero. Quando ha preso la metropolitana per andare a lavoro si era dimenticata completamente della bimba. La piccola ha rischiato di morire: giovedì mattina a Milano le temperature sfioravano i 30 gradi.



Quando la madre ha saputo al telefono quello che era accaduto, ha avuto un crollo psicologico che ha reso necessario il suo ricovero all'ospedale San Carlo, lo stesso dove è stata accompagnata la bambina. E' stata visitata e sarà sottoposta a un trattamento clinico standard che si applica in questi casi. Al momento non è stata denunciata. La polizia ha spiegato che la piccola non vive in un contesto familiare disagiato. Il primo a essere contattato dagli agenti è stato il padre, completamente ignaro di quanto accaduto.