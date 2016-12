Livorno, è morta la bimba di 18 mesi lasciata in auto per ore sotto il sole

E' morta la bambina di 18 mesi ricoverata martedì all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimasta chiusa in auto per almeno tre ore. La piccola, figlia di una coppia di Vada (Livorno), è stata soccorsa intorno alle 14, ma sarebbe rimasta nell'auto, parcheggiata in centro, già dal mattino. E' stata la madre a dimenticare la bimba nella vettura. I genitori hanno deciso di autorizzare la donazione degli organi.