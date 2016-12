Maltempo in Toscana, sottopassi allagati e auto intrappolate: la città di Pisa in tilt

Sottopassi allagati, in qualche caso con le auto in panne intrappolate nell'acqua, e centinaia di richieste di intervento dei cittadini ai vigili del fuoco per infiltrazioni e allagamenti. Due ore di nubifragio hanno messo un ginocchio Pisa che si è svegliata letteralmente sott'acqua . Allagati alcuni reparti dell'ospedale di Cisanello. Problemi causati dalla pioggia, fanno sapere i vigili del fuoco, anche a Cascina.

La pioggia ha sconvolto il traffico cittadino rendendo estremamente difficile l'ingresso e l'uscita dei veicoli nell'area urbana perché di fatto tutti i sottopassi sono impraticabili. Lunghe code sia a Nord e sud dell'Arno dove la viabilità lungo l'asse del fiume è praticamente paralizzata.



Treni cancellati e ritardi di un'ora - Le piogge intense hanno inoltre causato allagamenti nella stazione ferroviaria. Dalle 6 la circolazione dei treni nel nodo di Pisa risulta rallentata nella tratta che collega la città a La Spezia. Ritardi medi fino ad un'ora e possibili cancellazioni di alcuni collegamenti regionali sulle linee Pisa-Firenze, Pisa-Lucca, Pisa-Livorno e Pisa-La Spezia. In particolare, sulla linea Pisa - Firenze la circolazione è stata interrotta tra Pisa e Pontedera fino alle 10. Durante l'interruzione i collegamenti tra Pisa e Firenze sono avvenuti via Lucca. E' stato attivato un servizio con sette autobus sostitutivi.



Allagamenti e danni alla linea ferroviaria Genova-La Spezia-Pisa - Allagamenti e danni alla linea ferroviaria Genova-La Spezia-Pisa che risulta rallentata per allagamenti della sede ferroviaria e il guasto al sistema di distanziamento dei treni. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare i guasti, che in gran parte risultano risolti. La circolazione ferroviaria è stata riprogrammata. Si registrano ritardi fino ad un'ora e possibili cancellazioni di alcuni collegamenti regionali.



Nel Senese esonda l'Ombrone - Dopo le ingenti piogge delle ultime ore, il fiume Ombrone ha oltrepassato gli argini nei pressi di Buonconvento, nel Senese, raggiungendo il centro storico. La strada regionale Cassia è chiusa al traffico, mentre numerose abitazioni sono allagate. L'esondazione ha colpito anche la località La Befa nel comune di Murlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno trasferendo le famiglie nelle strutture predisposte dalla Protezione Civile.



In Liguria resta allerta 1 - Resta fino alle 12 l'allerta 1 su tutta la Liguria. Durante la notte il sistema temporalesco ha interessato soprattutto lo Spezzino dove si sono verificati allagamenti e piccole frane. Danneggiata la linea ferroviaria tra tra Sarzana e Spezia. In mattinata, riunione in prefettura a La Spezia per la verifica dei danni. Sul resto della regione la situazione è sotto controllo. I temporali sono rimasti al largo del golfo di Genova.