Maltempo, temporali su Nord Italia e Toscana: allerta della Protezione civile

Allerta maltempo della Protezione civile sul Nord Italia e la Toscana per una perturbazione di origine nord-atlantica, proveniente dalla Francia , che porterà tempo instabile tra la serata di domenica e la giornata di lunedì. Previste "strutture temporalesche anche di tipo organizzato, forte e persistente".

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per lunedì criticità arancione per rischio idraulico su gran parte della Lombardia e per rischio idrogeologico sull'alta Toscana. Criticità gialla è, invece, valutata sulle aree settentrionali e sud-orientali del Piemonte, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, sull'Oltrepò Pavese, sulle restanti zone della Toscana, sul Lazio settentrionale e sull'Umbria.