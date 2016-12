5 marzo 2015 Il maltempo si abbatte sull'Italia, tre morti In Val Gardena sfiorata la tragedia Un automobilista ucciso da un masso in Lucchesia. A Urbino una donna è deceduta schiacciata da un albero. Nel Milanese un ciclista finisce contro un furgone. Aereo cargo esce di pista ad Ancona: scalo chiuso per alcune ore Tweet google 0 Invia ad un amico

00:57 - Intense piogge e vento forte. Una violenta perturbazione si è abbattuta su gran parte del Paese, creando ingenti danni in particolare in Toscana, dove le raffiche hanno raggiunto i 100 km/h. La situazione più critica nel Pistoiese, colpite anche Firenze, Prato, la Versilia e la Lucchesia. Qui un uomo è morto quando la sua auto è stata colpita da un masso. A Urbino una donna è deceduta schiacciata da un albero. Nel Milanese è morto un ciclista.

Tre le vittime a Lucca, Urbino e Milano - In Toscana, nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca), è morto un uomo di 41 anni che era alla guida della sua Ford Focus, travolta da un masso staccatosi da una parete rocciosa. Nelle Marche, a Urbino, una donna, appena scesa dall'autobus, è morta schiacciata da un albero sradicato da fortissime raffiche di vento. In provincia di Milano, a Buscate, un anziano, sembra per una forte raffica di vento, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito sul cofano di un furgone che lo ha investito. Tragedia sfiorata, invece, in Val Gardena dove un albero divelto dal vento si è abbattuto contro le funi della cabinovia bloccando l'impianto e gettando nel panico le 200 persone che erano a bordo.



Cinque feriti in Toscana - La Toscana è tra le aree più colpite, sferzata da un forte vento, con raffiche oltre i 100 km/h. Cinque persone sono rimaste ferite colpite da un palo di cemento crollato a Figline Valdarno (Firenze). Problemi alla circolazione in molte strade e autostrade, in particolare sull'A12. Stop o rallentamenti sulle linee ferroviarie, mentre sono stati sospesi i traghetti per l'Elba. Voli dirottati o cancellati all'aeroporto di Firenze; problemi e danni anche all'ospedale Careggi. Chiuse le scuole a Pistoia, Prato e in molti comuni delle province di Arezzo, Firenze e Lucca.

Crollato un campanile a Cortona - Tanti i danni in Versilia: centinaia gli alberi caduti, in particolare a Forte dei Marmi dove è stata danneggiata anche Villa Bertelli, sede del Comune. A Prato, il vento ha fatto crollare una porzione delle mura storiche della città e parte di una ex fabbrica adiacente a un centro sanitario: sono state evacuate circa 150 persone. Scoperchiata la terrazza di una scuola a Grosseto, per fortuna nessun ferito. Ferite, invece, a Ponte a Moriano (Lucca) due donne, un'insegnante e una bidella, colpite da due pannelli staccatisi per il forte vento dal tetto della scuola. A Cortona è crollato il campanile della chiesa di Mezzavia risalente al Seicento. Circa 100mila utenze sono rimaste nella regione senza energia elettrica e il presidente, Enrico Rossi, ha annunciato che firmerà lo stato di emergenza regionale.



Cargo esce di pista all'aeroporto di Ancona - Un aereo cargo è finito fuori pista giovedì sera nell'aeroporto di Ancona a causa delle forti raffiche di vento. Ha rotto il carrello, ma è riuscito a completare la manovra senza altri danni. Nessuno è rimasto ferito. Nello scalo, che è stato chiuso al traffico per alcune ore e riaperto a tarda serata, è scattato il piano di emergenza con l'intervento dei vigili del fuoco.

Problemi in Liguria e Marche - Forte vento anche in Liguria, con pesanti riflessi sui collegamenti ferroviari per la caduta di alberi sulle rotaie. La Cosco Africa, la nave che ha rotto gli ormeggi la scorsa notte nel porto di Prà-Voltri, a causa delle raffiche di vento, è stata costretta a lasciare il posto d'ormeggio per essere portata alla fonda in posizione di sicurezza. Situazione difficile anche nella zona di Senigallia, nelle Marche - già devastata da una alluvione il 3 maggio scorso - dove le forti piogge hanno fatto salire i livelli del fiume Misa e di vari torrenti. Anche nella provincia di Fermo è scattata l'allerta alluvione per la piena dell'Ete.



Criticità anche in Umbria e Lazio - Situazione critica anche su gran parte dell'Umbria dove ha cominciato a nevicare sulla fascia appenninica della provincia di Perugia e circa 13mila utenze sono rimaste senza energia elettrica. Alberi caduti, allagamenti, semafori non funzionanti e traffico in tilt a Roma; colpito anche il tribunale dove è crollata una parte del controsoffitto a causa probabilmente delle infiltrazioni d'acqua. Tromba d'aria e allagamenti sul litorale.

Scuole chiuse a Pescara - A Pescara e in provincia pioggia incessante, con forti raffiche di vento sulla costa. Chiuse le scuole giovedì a Montesilvano e per due giorni a Città Sant'Angelo. Anche a Teramo, dove la neve è caduta copiosamente, il sindaco ha firmato l'ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Nella regione alcuni fiumi hanno raggiunto la soglia di allarme. Maxi tamponamento per l'asfalto reso viscido dalla neve all'uscita del traforo del Gran Sasso in direzione Roma. In Molise domani scuole chiuse in decine di comuni, strade interrotte al traffico, allagamenti e feriti a causa delle cadute sulla neve.



Crolli a Napoli - A Napoli è crollato un muro nel quartiere Chiaia, travolgendo otto auto che erano parcheggiate in strada. Numerosi interventi dei vigili del fuoco per infiltrazioni, allagamenti e caduta d'intonaci in diversi comuni della provincia. Neve sul Vesuvio dalla cima alle quote più basse. Investita dall'ondata di maltempo pure la Sardegna con raffiche di maestrale fino a ottanta chilometri orari, onde alte fino a sette metri e disagi nei collegamenti marittimi (la Tirrenia e la Moby hanno sospeso per oggi i collegamenti con la Penisola) mentre in Sicilia due voli Ryanair da Parma e Bologna diretti a Trapani sono stati dirottati a Palermo a causa delle cattive condizioni meteo nelle scalo di Birgi.