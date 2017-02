Banca Etruria, inchiesta su false fatturazioni trasferita a Roma

Gli atti dell'inchiesta sulle false fatturazioni nell'ambito delle indagini su Banca Etruria saranno trasferiti a Roma "per incompetenza territoriale". Lo ha deciso il gup del tribunale di Arezzo, Piergiorgio Ponticelli, accogliendo l'istanza presentata dai legali degli imputati Giuseppe Fornasari (ex presidente di Banca Etruria), Luca Bronchi (ex direttore generale), Fabio Palumbo (ex presidente di Methorios) e Ernesto Meocci (ex a.d. di Methorics).