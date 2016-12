Arezzo, donna perde il portafoglio: Jovanotti lo trova e lo fa portare ai carabinieri

Jovanotti ritrova un portafoglio durante un giro in bicicletta e lo fa restituire ai carabinieri. E' successo a Cortona, in provincia di Arezzo, dove il musicista vive. La legittima proprietaria è una cittadina straniera, che lavora in un relais della zona. Recatasi dai carabinieri a presentare una denuncia di smarrimento, la donna ha avuto la gradita sorpresa: il suo borsello era stato ritrovato proprio da Lorenzo Cherubini in persona.