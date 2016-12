16 agosto 2014 Mugello, 30enne investita e uccisa

22:33 - Jennifer Miccio, 30enne di Vernio (Prato), è stata investita e uccisa volontariamente da un amico, che poi si è impiccato. E' quanto ricostruito dai carabinieri di Barberino del Mugello (Firenze): il movente sarebbe la gelosia. Il cadavere della donna era stato trovato sulla riva del lago di Bilancino. L'uomo, Daniele Baiano, 34 anni, che aveva trascorso la serata con lei in discoteca, colto dal rimorso si è suicidato.

Il cadavere di Baiano è stato trovato in un capannone a Vernio (Prato), dove l'uomo lavorava saltuariamente come artigiano. Anche la vittima abitava a Vernio. La donna, che non aveva un impiego fisso, aveva un compagno con cui conviveva ed era madre di un bambino piccolo, nato da una relazione finita anni fa.



Secondo i militari, all'origine dell'omicidio-suicidio ci sarebbe stata la gelosia di Baiano: fra lui e Jennifer Miccio ci sarebbe stato un flirt. I militari hanno trovato il cadavere di Baiano proprio dopo aver ricostruito, grazie ad alcune testimonianze, che aveva trascorso la serata in discoteca con la donna e che i due erano stati visti uscire mentre litigavano.



Sull'auto di Baiano c'erano i segni dell'investimento. Stamani le operazioni di identificazione della donna sono state rese difficoltose dal fatto che non aveva con sé documenti.