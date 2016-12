La Concordia lascerà l'isola del Giglio il 21 luglio: a 920 giorni dal naufragio

17:23 - Via libera all'operazione di rigalleggiamento della Costa Concordia e, se tutto andrà bene, il 21 luglio la nave lascerà l'isola del Giglio. Lo rende noto Costa Crociere. L'evento avverrà esattamente 920 giorni dopo quel terribile 13 gennaio del 2012 quando la nave si incagliò dopo aver urtato uno scoglio. Le operazioni di rigalleggiamento partiranno all'alba di lunedì.

La prima fase prevede che la Concordia sia rigalleggiata di circa due metri dalle piattaforme e poi spostata, con l'aiuto dei rimorchiatori, 30 metri verso Est. A quel punto la nave sarà saldamente ormeggiata e i tecnici potranno completare l'installazione e il tensionamento di alcuni cavi e catene e abbassare i cassoni del lato di dritta per far loro raggiungere la posizione definitiva. Seguirà poi il rigalleggiamento vero e proprio: un ponte alla volta dal ponte 6 al ponte 3 compreso. Complessivamente le operazioni richiederanno circa 6 o 7 giorni.



Operazione mai tentata prima - Il recupero della Concordia è "un'operazione complessa, mai tentata prima nella storia". Lo ha sottolineato Michael Thamm, ad di Costa Crociere. "Sappiamo di poter contare sui migliori tecnici al mondo. A loro vogliamo far pervenire un augurio di buon lavoro per il successo di questa grande sfida", ha aggiunto. "Tutto è pronto e i tecnici hanno completato positivamente i test e, se le condizioni marittime e meteo rimarranno favorevoli, le operazioni di rigalleggiamento inizieranno lunedì mattina, come previsto", ha detto.