Torino, finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro: "Viviamo alla giornata"

Succede di nuovo. In Italia, a Torino. Una persona è costretta a vivere in macchina dopo aver perso il lavoro e con mesi di stipendio mai pagati. Alessandro R., 39 anni, faceva il magazziniere, ma la ditta è fallita. Assieme a lui ci sono la compagna e i tre figli piccoli. Il Comune e i servizi sociali non gli assegnano una casa e i curricula inviati non ricevono risposta. "Viviamo alla giornata", racconta il capofamiglia a NewsMediaset. "E' bruttissimo pensare che a quest'ora ero a casa a cucinare", gli fa eco la donna. Per ora la famiglia conta solo sulla solidarietà delle persone.

I mille lavoriAlessandro R. ha 39 anni e faceva il magazziniere, ma anche il corriere o l'addetto al volantinaggio. "Ho sempre lavorato", ha raccontato al Corriere della Sera, "persino quando tirare a fine mese significava raccattare i soldi per coprire le spese e nient'altro. Dopo pochi mesi venivo rimpiazzato e la favola finiva". Fino a che l'ultima ditta dov'era impiegato è fallita e lo ha lasciato con mesi di stipendio arretrato. Non è rimasto a piedi solo lui, ma anche la compagna Alessandra, di 31 anni, e i tre figli piccoli di 4 e due anni e l'ultimo, di appena 5 mesi.

La decisioneNon potevano più pagare l'affitto così la scelta rapida e obbligata: accamparsi in macchina per le strade di Borgo Vittoria, un quartiere di Torino. "Il Comune e i servizi sociali ci chiedono un reddito per assegnarci una casa e noi non l'abbiamo", spiega Alessandra. Così ora vivono in condizioni assolutamente precarie e possono contare solo sulla solidarietà delle persone, che passano a lasciare qualche soldi, alimenti e parole di incoraggiamento.