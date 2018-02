Striscia la Notizia smaschera i “furbetti della Ztl”

Continuano le denunce di Striscia la Notizia contro i cosiddetti “furbetti della Ztl”, ovvero gli automobilisti che mettono in atto avventurosi, rocamboleschi e spesso anche pericolosi escamotage per accedere abusivamente alle Ztl dei centri urbani. Dopo le segnalazioni di alcuni telespettatori, Chiara Squaglia è tornata a Firenze (dove era già stata lo scorso autunno) per documentare, tra il serio e il faceto, nuove infrazioni da parte di chi guida non solo automobili, ma anche scooter e furgoni. In una via del centro storico, dove è situata una telecamera che punta su un varco della Ztl, chi è alla guida si butta sulla corsia di sinistra, azzardando una manovra contromano pericolosissima. Tra i video mostrati da Striscia, infatti, ce n’è anche uno che documenta un frontale sfiorato per un pelo. Durante le riprese del servizio i vigili urbani di Firenze sono comunque giunti sul luogo e hanno comunicato alla troupe che provvederanno a monitorare la situazione e punire le infrazioni.