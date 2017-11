Firenze, furbetti della ZTL aggirano il sistema con un trucco pericoloso

Entrare nella ZTL senza autorizzazione: come ha denunciato "Striscia la Notizia" nel corso della puntata in onda venerdì 17 novembre, a Firenze alcuni automobilisti hanno trovato un particolare metodo per superare i controlli e accedere così nel perimetro a traffico limitato. Nella zona di Piazza d'Azeglio, infatti, le telecamere di sorveglianza controllano solo le strade in entrata, mentre le vie in uscita non sono soggette a nessun tipo di verifica. Come segnalato dalle telecamere della trasmissione di Canale 5, è proprio da questi varchi che molti furbetti riescono ad aggirare il sistema, entrando in retromarcia o addirittura in contromano. Un metodo pericoloso soprattutto per scooter e pedoni, oltre che illegale.