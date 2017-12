A Roma sono sempre di più gli automobilisti che violano la ZTL

La “sindrome del gambero” che spinge molti automobilisti a entrare in retromarcia nelle zone a traffico limitato ha colpito anche i cittadini romani. Per evitare di essere ripresi dalle telecamere, infatti, molti entrano in retromarcia ma c’è anche chi, mettendo a rischio se stesso e soprattutto altre persone, imbocca alcune strade contromano. Chiara Squaglia, l’inviata di Striscia la Notizia, armata di cellulare e paletta della polizia, ferma gli automobilisti o i motociclisti furbetti per scattarsi un selfie con loro.