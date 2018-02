Striscia La Notizia: Roma, il parcheggio mai terminato

Il problema parcheggio è solo uno dei tanti che affliggono Roma. Eppure esistono situazioni paradossali come quella del quartiere Trieste, nell’area centro-nord della capitale, dove a Piazza Annibaliano, in prossimità della nuova linea della metropolitana B1, c’è un parcheggio da 300 posti auto pronto da anni ma mai inaugurato.



Una struttura fantasma da tre piani, lasciata al degrado e all’incuria come testimoniato da alcuni cittadini all’inviato di Striscia la Notizia, Mister Neuro. "Ci sono oltre 300 posti auto che non sono disponibili perché ancora non è stata fatta la gara d’appalto per la gestione del parcheggio", spiega un residente a Charlie Gnocchi.



Una situazione che affligge anche alcuni commercianti della zona che oltre al danno subiscono anche la beffa: "Dovremmo garantire per legge il parcheggio ai nostri clienti ma vista la situazione siamo costretti a rivolgerci a ditte private perché non possiamo garantire il posto auto ai nostri clienti".