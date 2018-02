A Torino dilaga il malcostume di vandalizzare i servizi di bike sharing

Torino è in testa alla classifica delle città europee con il maggior livello di smog, avendo registrato una concentrazione media annuale di polveri sottili senza pari. Eppure, nonostante questi dati allarmanti, sembrano cadere nel vuoto i vari appelli degli ambientalisti che chiedono ai cittadini di lasciare a casa le auto per muoversi con i mezzi pubblici e con le biciclette. Non è tutto, peroò, perché sembra che all’ombra della Mole stia dilagando il malcostume di vandalizzare i servizi di bike sharing messi a disposizione dal comune e da imprese private che garantiscono un noleggio a flusso continuo tramite applicazioni per smartphone. A testimoniare questa triste realtà ci ha pensato Striscia la Notizia che mostra decine di bici rotte, smontate del gps, abbandonate nei parchi, in mezzo alla strada e addirittura in fondo al fiume.