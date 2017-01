Striscia la Notizia e lo stato dei cartelli stradali a Roma

Segnali stradali quasi illeggibili davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali, in Via Veneto. E non solo. Jimmy Ghione, di Striscia la Notizia, fa un giro per le strade di Roma per segnalare il pessimo stato di molti cartelli: alcuni sono completamente coperti di adesivi, altri sono stati danneggiati, di altri ancora resta solo il palo. L'inviato di Antonio Ricci incappa anche in alcune bizzarre trasformazioni: cartelli stradali che sono diventati annunci di vendite... immobiliari.