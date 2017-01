Striscia la Notizia e la falsa beneficenza in strada a Milano

Non è la prima volta che le telecamere di Striscia la Notizia smascherano i furbetti della beneficenza. Valerio Staffelli torna a occuparsi delle raccolte di offerte truffa per le strade di Milano. L'inviato di Antonio Ricci, girando per le vie del centro, è incappato in una vecchia conoscenza: un personaggio che non ha perso il vizio di chiedere soldi alle persone, promettendo di utilizzarli per attività legate alla beneficenza. E invece...