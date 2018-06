Siena, bimba di 3 anni cade in un pozzo: salvata da un passante

Una bimba di 3 anni scivola in un pozzo profondo 7 metri, sua mamma si getta per salvarla, ma non riesce più a risalire: rimangono lì, bloccate nell'acqua gelida. Un episodio che poteva finire in tragedia e che a molti ha ricordato la vicenda di Vermicino. Invece quella accaduta a San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, è una storia a lieto fine grazie a un passante. Luca Noli, che nella vita fa l'elettricista, si trovava a camminare vicino al pozzo quando è stato chiamato dal nonno della piccola. "Non ci ho pensato un attimo, mi sono tolto le scarpe e mi sono calato", ha detto l'uomo.