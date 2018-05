28 maggio 2018 12:40 Parigi, cittadinanza onoraria al migrante-eroe: si era arrampicato al quarto piano per salvare un bambino Un 22enne originario di Mali stava camminando per strada quando ha visto un bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto allʼesterno di un balcone. Era clandestino in Francia, per premiarlo Macron gli ha concesso la cittadinanza

Ha scalato la facciata di un palazzo arrampicandosi da un balcone all'altro per salvare un bambino di 4 anni che stava per precipitare dal quarto piano. E' successo a Parigi. Protagonista della vicenda, Mamoudou Gassama, un 22enne originario del Mali, clandestino in Francia. Il video del salvataggio ha fatto il giro del Rete e sui social il giovane maliano è diventato celebre come il "migrante-eroe". Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto il giovane all'Eliseo e ha espresso l'intenzione di concedergli la cittadinanza onoraria.



Sui social è stato lanciato anche un appello per regolarizzare il ragazzo. Mamoudou Gassama stava andando in un bar per seguire la finale di Champions League quando ha visto il bambino di 4 anni sospeso nel vuoto all'esterno di un balcone. Con una serie di balzi, passando da un appoggio all'altro, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo. "Ho avuto paura dopo aver salvato il bambino, siamo andati in salotto e ho cominciato a tremare, non riuscivo a stare in piedi", ha raccontato il migrante ai media locali.

Macron riceve allʼEliseo il migrante-eroe che ha salvato un bambino di 4 anni Dopo aver incontrato il 22enne all'Eliseo, Macron ha deciso di concedergli la cittadinanza onoraria. Il presidente francese ha ringraziato personalmente Gassama e gli ha consegnato una medaglia per il coraggio.

Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 maggio 2018