Sicilia, inchiesta Montante: indagato l'ex governatore Rosario Crocetta

L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta risulta indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante. Con lui sono indagati anche l'attuale presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, l'ex presidente dell'Irsap Mariagrazia Brandara e due ex assessori.

Le persone iscritte nel registro degli indagati sono complessivamente una trentina. Secondo la Procura di Caltanissetta "l'associazione a delinquere" si sarebbe fondata su un patto di scambio. Crocetta avrebbe nominato gli assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, vicine a Montante, che avrebbero assicurato finanziamenti alle iniziative del presidente di Sicindustria. Quest'ultimo avrebbe ricambiato finanziando la campagna elettorale 2012 del Megafono (il movimento politico fondato da Crocetta, ndr).



Fava: "Istruttoria della commissione Antimafia" -"La commissione Antimafia non potrà non aprire una riflessione sull'inchiesta che che al di là delle evidenze giudiziarie ci consegna una evidenza politica grave: momenti di decisioni importanti per la Sicilia sono stati sottratti alle sedi istituzionali e affidate a sedi private, parallele e clandestine". Lo ha affermato il neo presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava.