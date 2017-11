Sicilia, Cateno De Luca (Udc) assolto nell'inchiesta "sacco di Fiumedinisi"

Il deputato regionale siciliano del Centrodestra, Cateno De Luca, finito ai domiciliari per una presunta evasione fiscale da quasi 2 milioni di euro, è stato assolto dal tribunale di Messina per una precedente inchiesta, nota come "sacco di Fiumedinisi". De Luca era accusato di tentativo di concussione, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico.