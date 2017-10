Sicilia, Di Maio: rischio voto di scambio, osservatori Osce monitorino le elezioni

"Chiediamo all'Osce l'invio degli osservatori internazionali in Sicilia per monitorare il corretto svolgimento delle elezioni, siamo molto preoccupati per il rischio voto di scambio". Così il leader del M5s Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri , candidato governatore, in conferenza stampa, a Palermo.

"All'Osce si faranno una risata quando chiederemo il loro intervento per controllare i seggi e il regolare svolgimento delle elezioni siciliane perché ci sono impresentabili al momento solo segnalati da stampa e da una forza politica, perché la Commissione antimafia ha problemi a reperire informazioni - ha detto Di Maio -. Saremmo lo zimbello del mondo".



"Il mio appello - ha aggiunto - va alla presidente Rosy Bindi per partorire l'elenco prima delle elezioni. Noi interessiamo l'Osce per chiedere di monitorare il corretto svolgimento delle elezioni. Depositeremo nelle prossime ore una risoluzione alla Camera per impegnare il governo a chiedere la stessa cosa che chiederemo noi con due lettere, una a firma di Cancelleri e una mia come vicepresidente della Camera. Perché quello che abbiamo visto in questi giorni ci ha fatto rabbrividire".