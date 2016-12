Palermo, impiegato gioca al "solitario" davanti al pc mentre la gente è in coda

Un impiegato comunale è stato immortalato mentre giocava al "solitario" davanti al pc mentre la gente era in coda , aspettando il proprio turno. E' successo in via Fileti a Palermo alla delegazione comunale per chiedere il pass della Ztl. Un ragazzo ha scattato una foto e ha denunciato l'accaduto su Facebook . In poche ore l'immagine ha fatto il tam tam della Rete scatenando l'indignazione degli utenti . Scatto che è arrivato anche alla dirigente del Servizio anagrafe che ha predisposto un'indagine interna e l'avvio delle procedure disciplinari nei confronti del dipendente.

"Non possiamo che scusarci con gli utenti per questo gravissimo episodio, che non sarà lasciato passare sotto silenzio - ha detto l'assessore Giusto Catania - e insieme ai cittadini che subiscono disservizi e ritardi, i tantissimi dipendenti comunali che svolgono con dedizione e serietà il proprio lavoro sono anch'essi vittime di comportamenti di questo tipo, che gettano un'ombra inaccettabile sull'intera categoria".



Dal Comune rendono noto che "in totale sono stati avviati 67 procedimenti disciplinari di competenza del Settore risorse umane e dal Collegio di disciplina. "Certi comportamenti da parte dei dipendenti pubblici non sono tollerabili. Per noi che facciamo sindacato a difesa dei diritti dei lavoratori quanto successo nella delegazione comunale in via Fileti ci lascia davvero sbigottiti", afferma Giuseppe Badagliacca segretario provinciale del Csa. "Questi atteggiamenti gravissimi - conclude - non fanno che gettare discredito sui tantissimi lavoratori che svolgono con correttezza e dedizione il proprio lavoro".