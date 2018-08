Palermo, donna litiga con il marito e tenta di uccidere i figli con una minestra avvelenata

Il dramma si è consumato domenica nell'abitazione della coppia: dopo la furibonda lite con il marito, che se ne era andato di casa, la donna ha preparato per pranzo una zuppa con semi di oleandro, pianta che se, se ingerita in quantità, è velenosa e può causare la morte. La donna ha dato da mangiare diversi cucchiai di minestra avvelenata al piccolo di un anno, che è stato l'unico a rischiare seriamente la vita. Salvo per miracolo il figlioletto più grande, che probabilmente non ha mangiato nemmeno un cucchiaio della zuppa avvelenata, mentre la moglie abbandonata ne ha ingerita una modesta quantità.



Una volta dato l'allarme, i medici sono riusciti a reperire l'antidoto per l'avvelenamento da oleandro e l'hanno somministrato a madre e figli: il più piccolo è ora in Rianimazione, mentre il grande e la madre sono sotto osservazione. Una volta rimessasi, la donna sarà arrestata per tentato omicidio.