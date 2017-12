Comune trapanese cura gatto randagio malato di Aids: è polemica

E' polemica a Campobello di Mazara, nel Trapanese, per la spesa che il comune ha sostenuto per curare un gatto randagio affetto dall'Aids felino. L'iter per capire la patologia ha previsto analisi del sangue e poi esami specifici contro i virus. Da qui si è arrivati alla diagnosi. Per il gatto, riporta Il Giornale di Sicilia, è quindi iniziata la cura farmacologia. Costo totale per l'assistenza? Ben 2.120 euro.