Chi è Veronica, la mamma di Loris: un passato difficile e i tentativi di suicidio

"Io non ho fatto niente di male, non ho nulla da nascondere. Sono innocente. Là fuori c'e' chi ha ucciso mio figlio. Lo cercassero", ha urlato Veronica più di una volta in questi giorni. Eppure il suo racconto fa acqua da tutte le parti, e a Santa Croce Camerina le voci di paese dicono che la mamma di Loris sia "instabile, con problemi psicologici seri". L'ipotesi di chi indaga, del resto, è che abbia rimosso tutto: la stessa cosa che si diceva di Anna Maria Franzoni, la mamma di Samuele Lorenzi, il bambino ucciso a Cogne.



Veronica, finora, non è crollata, ma continua a chiedere di riavere il suo bambino: "Lo rivoglio, voglio solo abbracciare il mio bambino, perché non me lo vogliono dare?". Il perché sta nel fatto che ancora gli inquirenti stanno cercando risposte che continuano a mancare.



Anche se qualche indizio potrebbe forse venire dal passato burrascoso della donna. Che, non ancora 14enne, tentò di togliersi la vita bevendo candeggina. A Grammichele, dove era tornata dopo aver passato l'infanzia in Liguria per via del lavoro del padre, frequentava l'istituto artistico Albertini. "Era solare e bella - ricordava nei giorni scorsi una sua ex compagna di classe -. Ma questo non vuol dire niente perché poi le persone cambiano".



E a Veronica il cambiamento è crollato addosso scoprendo che l'uomo che per 14 anni aveva considerato suo padre, in realtà non lo era. Il padre era un uomo con cui la madre aveva avuto una relazione occasionale. E quando lei è andata a cercarlo, lui non si è rivelato essere il padre affettuoso che lei sperava di trovare.