Agrigento, arrestato torturatore di migranti: è un 21enne nigeriano

Fermato dalla polizia di Agrigento un nigeriano di 21 anni, accusato di essere un torturatore di migranti reclusi in Libia. Il provvedimento è stato emesso dalla Dda di Palermo a carico di Gift Deji, detto Sofi, individuato e catturato al Cara "S. Anna" di Isola di Capo Rizzuto. Il giovane è sospettato di far parte di un'associazione per delinquere di carattere trasnazionale dedita alla tratta di persone.