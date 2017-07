Siccità, sei regioni chiedono lo stato di calamità naturale

In attesa del "Dl Mezzogiorno" - La dichiarazione dello stato di eccezionale avversità atmosferica sarà formalizzata ufficialmente dopo la definitiva approvazione del "Dl Mezzogiorno". Tenuto conto che il "decreto mezzogiorno" approvato al Senato estende questi strumenti anche alle aziende che potevano sottoscrivere assicurazioni, il Mipaaf attende l'approvazione in via definitiva del Dl Sud per allargare la platea dei beneficiari.



Monitoraggio dei livelli delle acque - Il Ministero è al lavoro, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente, per il monitoraggio dei livelli delle acque destinate all'irrigazione. Un punto sul quale il Ministro Martina ha dichiarato nei giorni scorsi la volontà di costruire una strategia di medio lungo periodo, per migliorare gli invasi e rendere più efficienti le infrastrutture irrigue.