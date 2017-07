Zingaretti: "Salvare il lago di Bracciano" - "Basta andare con una fotocamera a Bracciano per capire che sta accadendo l'inimmaginabile. Far uscire l'acqua dai rubinetti è un diritto ma dobbiamo fare i conti con un problema enorme che è la siccità", ha aggiunto Zingaretti. "Mi piacerebbe invitare qui Donald Trump per fargli capire cosa significa non rispettare gli accordi sul clima".



E' stata la stessa Regione a ordinare di sospendere il prelievo dal lago di Bracciano, riserva idrica della Capitale. Il governatore precisa anche che Acea da quel lago "preleva solo l'8% di tutto il fabbisogno, e quindi immagino che si tratti di una quantità non importante dell'acqua".



Verso l'acqua razionata - La triste realtà è che ad aspettare i romani è l'acqua razionata nell'estate rovente che stiamo vivendo. Una misura, dice Acea, "obbligata" dopo lo stop del prelievo da Bracciano. Ma come mai la Regione ha fatto questa mossa? Per "le condizioni di deperimento del lago", è la risposta, a cui l'Acea controbatte parlando di un atto "unilaterale e illegittimo, che comporterà importanti e gravi conseguenze per i cittadini di Roma". La multiutility annuncia comunque che al più presto preparerà un piano dettagliato di emergenza per i cittadini e che tutelerà le sue ragioni e gli interessi dei suoi utenti.



Raggi: "Trovare una soluzione per garantire l'acqua a Roma" - "Chiaramente la mia preoccupazione come sindaco di Roma è che sia fatto il possibile per assicurare l'acqua ai cittadini, agli ospedali, ai vigili del fuoco, alle attività commerciali". Lo ha detto Virginia Raggi dopo l'annuncio della Regione della sospensione del prelievo idrico dal lago di Bracciano. "Mi auguro - ha aggiunto - che Regione e Acea trovino quanto prima una soluzione condivisa per aiutare e tutelare oltre un milione di romani".



Galletti: "Situazione critica a Roma" - "C'è da scongiurare innanzitutto un danno ambientale per il lago di Bracciano e allo stesso tempo evitare un disagio forte a migliaia di cittadini romani". Così in una nota il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti parlando della siccità a Roma. "Il passaggio per il Lazio a una condizione di severità idrica alta - continua - permette di attivare sia le procedure a sostegno del settore agricolo che la concessione eventuale dello stato di emergenza".