Auto si ribalta in Gallura: morta una 21enne, tre feriti

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale in Gallura. L'auto sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla strada provinciale 24 che collega Ala' dei Sardi con Padru. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone, anche se le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.