Alghero, dimesso dal Pronto Soccorso muore subito dopo: due indagati

Accompagnato dal padre, l’uomo è stato visitato dal medico di turno che ha richiesto una radiografia e una consulenza chirurgica. Gli esami hanno evidenziato una semplice occlusione intestinale e l’uomo è stato dimesso. Ma il giorno dopo, i dolori non si fermati e il quarantanovenne è stato riaccompagnato nuovamente in ospedale.



La diagnosi è stata confermata e il paziente, dimesso per la seconda volta, poche ore dopo è deceduto. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo inserendo un medico del reparto di chirurgia e uno del pronto soccorso nel registro degli indagati. La Direzione sanitaria dell’Azienda regionale per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) ha disposto un’indagine interna per ricostruire quanto accaduto.