Sardegna, a Buggerru dopo 13 anni la sabbia blocca ancora il porto

Christian Cocco torna a Buggerru nel sud della Sardegna per raccogliere la denuncia di un gruppo di pescatori. Il porto della cittadina è bloccato da 13 anni per colpa della sabbia e risulta inutilizzabile per la pesca.



Striscia la Notizia già tempo addietro si era occupata della precaria situazione della zona, ma nonostante sia passato diverso tempo nulla è cambiato. Anzi secondo quanto riferito dagli stessi pescatori è peggiorata. “Non ce la facciamo più, io oggi dopo tanti anni devo lasciare il mio lavoro perché questa sabbia ci impedisce di pescare – ha riferito un pescatore del luogo – Non è possibile. Non ce la facciamo più. Devono fare qualcosa”. Un appello che Christian Cocco riporta anche al sindaco Laura Capelli, che si è ripromesso di cercare di sbloccare l’impasse in cui versa la cittadina sarda in meno di un mese.