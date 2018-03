L’assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, Michele Mazzarano, si è dimesso. Il motivo dietro questa scelta è il servizio di Striscia la Notizia, andato in onda mercoledì sera, in cui un testimone ha sostenuto di aver organizzato la campagna elettorale dello stesso assessore in cambio di un posto di lavoro per i suoi due figli. Il tg satirico ha mandato in onda anche la seconda parte del servizio, firmato dal suo inviato Pinuccio, in cui l’assessore Mazzarano sostiene che durante la registrazione dell’audio, poi mandato a Striscia, erano presenti anche i carabinieri che a loro volta stavano registrando la conversazione. Una dichiarazione che fa storcere il naso visto che in quel colloquio parla serenamente dell’esistenza di un sistema in cui le assunzioni delle società vincitrici di appalti della Regione Puglia venivano gestite proprio grazie al voto di scambio e a favori personali.