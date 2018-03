Trapani, si insabbia il mare per salvare le case abusive

A Triscina, una frazione di Castelvetrano in provincia di Trapani, è stata proposta una soluzione fantasiosa al problema delle case abusive troppo vicine al litorale: invece di abbattere le dimore fuori legge, si cercherà di allontanare il mare. Striscia la Notizia indaga su una delle soluzioni elaborata dal comitato dei residenti delle case in questione: delimitare il mare con quarantaquattro blocchi di cemento armato così che le onde non portino più via la sabbia e la spiaggia si allargherà, sanando "naturalmente" le case. Per fortuna, questo suggerimento sembra non sia stato accolto.