Roma, posteggi per disabili ancora occupati abusivamente

L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è tornato a occuparsi di automobilisti maleducati e nello specifico dei parcheggiatori abusivi che usurpano i posti riservati esclusivamente ai disabili. Dopo gli agguati subiti per i suoi servizi sullo spaccio di droga, 100% Brumotti è andato in un centro commerciale di Roma a scovare gli usurpatori del parcheggio. Diverse le reazioni dei "furbetti" beccati a rubare il posto auto. Tra chi si difende dichiarando "di essersi distratto", chi dice di "aspettare la moglie", chi sostiene di essere invalido pur non essendolo e chi invece manda un furgone per far finta di riparare l’auto pur di non farsi riprendere dalle telecamere, nessuno è riuscito a evitare il particolare "ricordino" che Brumotti ha lasciato loro.