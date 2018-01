Milano, a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi

Piazza Affari a Milano è una delle principali piazze del capoluogo lombardo, nota per la Borsa e per l’opera di Maurizio Cattellan L.O.V.E. (sigla di libertà, odio, vendetta, eternità) raffigurante un dito medio. Eppure la famosa piazza meneghina sta salendo agli onori della cronaca per un malcostume ampiamente diffuso: il parcheggio abusivo. A testimoniare la situazione ci pensa l’inviato di Striscia la Notizia, Capitan Ventosa. Come evidenziato nel suo servizio, sebbene la piazza sia letteralmente tappezzata da cartelli indicanti il divieto di sosta durante tutto l’arco della giornata, risulta sempre piena di macchine, furgoni e motorini. Una situazione talmente paradossale che l’inviato del tg satirico decide di appendere un altro cartello: "divieto di divieto di sosta".