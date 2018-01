Roma, disastro Ama: quasi 1800 netturbini inabili

A Mattino Cinque si parla di spazzini che non possono spazzare: su 8mila dipendenti quasi 1800 netturbini sono dichiarati “inabili” grazie a visite mediche che hanno certificato il divieto ad alzare pesi, raccogliere da terra i rifiuti o spostare cassonetti. È ciò che succede all’Ama di Roma dove sono davvero pochi i netturbini che effettivamente lavorano per pulire le strade. Alcuni di loro parlano ai microfoni di Mattino Cinque e spiegano le ragioni per cui molti colleghi siano stati spostati a lavorare in ufficio. Tuttavia queste persone che dalla strada diventano impiegate dell’Ama non sono rimpiazzate e le vie della città restano in uno stato di totale degrado.