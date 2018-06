Rom, Casamonica: "Siamo italiani, Salvini dica ciò che vuole"

"Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da sette generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle persone". Così Luciano Casamonica, componente dell'omonima famiglia rom della Capitale, ha commentato la proposta del ministro dell'Interno di censire i nomadi in Italia e poi espellere gli irregolari. Da parte sua Salvini ha precisato che l'intenzione del governo "non è schedare, ma tutelare migliaia di bambini".