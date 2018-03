Reddito di cittadinanza, polizia: gira falso tweet Poste sui moduli

Sta circolando in rete un falso tweet di Poste italiane in cui si afferma che negli uffici postali sparsi in tutta Italia sono disponibili e possono essere ritirati i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza. A svelare la fake news è la polizia, che ha pubblicato sul sito e sui social la smentita arrivata direttamente dall'azienda: "Si tratta di una notizia falsa elaborata con loghi e colori dell'azienda al fine di renderla più credibile".