Quarto Grado, ancora mistero sul killer di Antonietta Migliorati

In attesa e nella speranza di una risoluzione del delitto, grazie alle analisi dei Ris di Parma, a Quarto Grado si prova a ricostruire la vita di Antonietta Migliorati, anziana donna di Rho, barbaramente uccisa lo scorso 17 agosto nella sua abitazione. Come rilevato durante il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, la donna era solita frequentare un circolo di ballo nei weekend. Musica, giochi, allegria, così trascorreva ore liete e spensierate, in mezzo a gente che la ricorda come una donna spiritosa. Un ambiente di habituè, ma aperto al pubblico. Gli inquirenti concentrano lì le indagini, perchè Antonietta probabilmente conosceva il suo assassino. A riscontro di ciò, alcuni elementi sulla scena del delitto: la porta di casa aperta, il cancello del cortile senza segni d'effrazione, il fatto che non si aspettasse di essere colpita.