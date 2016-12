La salma di Padre Pio verso Roma

Iniziate a San Giovanni Rotondo in Puglia, le operazioni che porteranno alla traslazione delle spoglie di padre Pio di Pietrelcina a Roma per il Giubileo della misericordia. Il corpo del Santo è stato sistemato in un'urna sul cui basamento è stata iscritta una frase cara al frate: "Con te io sia per il mondo Via, Verità e Vita e per te sacerdote santo, vittima perfetta".