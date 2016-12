21 aprile 2015 Cerignola, poliziotto fuori servizio

15:28 - Aveva notato quel giovane aggirarsi con aria sospetta in una farmacia a Cerignola, nel Foggiano. Un poliziotto fuori servizio non ha esitato a fare il suo dovere: prima ha detto ad alcuni passanti di telefonare in commissariato, poi è entrato nel locale estraendo la pistola e bloccando il rapinatore. L'uomo, pregiudicato di 21 anni, dal volto coperto da una calzamaglia e armato di una forbice, stava prendendo il denaro da un cassetto.