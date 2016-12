9 febbraio 2015 Brindisi, a 76 anni sventa una rapina e mette in fuga i tre malviventi La scena, ripresa delle telecamere, è stata pubblicata su Facebook dal figlio dell'uomo, Emio Catanzaro Tweet google 0 Invia ad un amico

16:53 - Un uomo di 76 anni, padre del titolare di un supermercato di Latiano (Brindisi), ha sventato una rapina all'interno dell'attività reagendo all'assalto e colpendo i malfattori con una barra. La scena, ripresa delle telecamere, è stata pubblicata su Facebook dal figlio dell'uomo, Emio Catanzaro.

"Ho scelto di pubblicare il filmato - ha spiegato Catanzaro - per denunciare la situazione in cui siamo costretti a lavorare. Non e' un gesto coraggioso, ma una presa d'atto. Non ci sentiamo sicuri". "Abbiamo subito tre rapine in un anno - ha spiegato ancora l'uomo - nel solo punto vendita di Latiano, abbiamo dieci punti vendita in tutta la provincia e il bilancio è di un atto violento al mese".



Il padre, che si è difeso con il primo oggetto trovato a portata di mano e brandito contro i rapinatori che ha inseguito fino all'uscio, aveva già subito una rapina nel 1977 nello stesso supermercato: "Ha una pallottola nella schiena, ma nonostante ciò è arrivato a tanto".