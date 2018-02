Carla, malata di Sla da mesi senza più assegno per le cure: il web si mobilita

Carla ha 52 anni, è malata di Sla da sette, è tenuta in vita dai macchinari che le permettono di nutrirsi, è tracheotomizzata e non parla da tre anni. Ma vive. Parla con gli occhi e con i sorrisi, ha un marito e due figli che la accudiscono, ma non basta. Ha bisogno di monitoraggio continuo, di personale qualificato al suo fianco, e invece da quest'estate ha perso anche l'assegno per le cure (circa mille euro al mese) "grazie" a un nuovo bando che prevedeva l'assegnazione di un punteggio basato sulla gravità della patologia e l'Isee. Lo ha denunciato lei stessa sul suo profilo Facebook e la sua battaglia è diventata quella di tutti.