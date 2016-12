I dipendenti caricavano di medicinali gli armadietti, per poi trasportarli in macchina e portarli fuori. I prodotti farmaceutici venivano successivamente consegnati a domicilio da un ambulante di frutta e verdura e dalla sua famiglia.



Gli indagati sono accusati a vario titolo di peculato, furto aggravato, ricettazione e truffa ai danni del servizio sanitario nazionale. Ad alcuni lavoratori è contestata anche la truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè si allontanavano dal servizio per compiere i furti.



Sette degli arrestati lavorano per Sanitaservice, società in house della Asl di Brindisi. Il loro ruolo era trasportare i medicinali da un reparto all'altro.



A denunciare il fatto è stato il direttore generale della Asl Giuseppe Pasqualone. La sua segnalazione risale a febbraio. Da quel momento pare che la merce rubata equivalga a 100mila euro. Dall'inchiesta, emerge che il danno provocato in tre mesi è invece di 40mila euro.